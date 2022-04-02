الاحتلال يعلن إصابة 4 من جنوده في اشتباكات جنين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، إصابة 4 من جنود وحدة "اليمام" الخاصة، خلال الاشتباكات التي وقعت مع مجموعة من المقاومين، في بلدة عرابة بجنين شمال الضفة الغربية.



وقال موقع "واي نت" العبري: إن "حالة أحد الجنود المصابين بالاشتباكات وصفت بالحرجة، وتم نقله بواسطة مروحية إلى مستشفى (رامبام) في حيفا، وخضع لعملية جراحية وموجود حاليًا في العناية المركزة بحالة صعبة".



وأشار الموقع العبري، إلى أن جندياً آخر أصيب بجروح متوسطة، وجنديين بجروح طفيفة.



وكانت قوة خاصة من قوات الاحتلال نصبت كمينًا لمجموعة من المقاومة بهدف اعتقالها، إلا أنهم خاضوا اشتباكات معها قبل أن يستشهدوا وهم: خليل طوالبة، سيف أبو لبدة، وصائب عباهرة.

المصدر / فلسطين أون لاين