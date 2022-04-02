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الطقس: ارتفاع درجات الحرارة وأجواء حارة نسبياً

02 ابريل 2022 . الساعة 08:14 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن ترتفع الحرارة اليوم السبت، بشكل طفيف ليكون الجو حاراً نسبياً، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية، ويسود خلال النهار جو خماسيني مغبر ومزعج، والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

وغدًا الأحد، تنخفض الحرارة بشكل طفيف مع بقاء الجو دافئاً، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية بحيث يكون الطقس غالباً غائم، ويسود خلال النهار جو خماسيني. ليلاً يصبح الجو مائلا للبرودة، والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

أما الإثنين المقبل، فيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تكون ضمن المعدلات السنوية لشهر أبريل، وتبقى كميات كبيرة من السحب تغطي السماء الفلسطينية نهاراً وليلاً مع بقاء الجو دافئاً إلى شديد الدفء. ليلًا يسود جو بارد نسبي. الرياح تكون غريبة إلى شمالية غربية. والله تعالى أعلى واعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الطقس #درجات الحرارة

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