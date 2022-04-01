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أهالي الخليل يشيعون جثمان الشهيد أحمد الأطرش

01 ابريل 2022 . الساعة 20:06 بتوقيت القدس
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شيع الأهالي في مدينة الخليل، بعد عصر اليوم، جثمان الشهيد أحمد يونس الأطرش، والذي ارتقى برصاص قوّات الاحتلال خلال مواجهات في شارع الشلالة بالمدينة.

وانطلق موكب تشييع الشهيد من مسجد أبو عيشة في الخليل بعد أداء صلاة الجنازة عليه، ثم الانطلاق به إلى مقبرة الشهداء في الخليل، وسط صيحات التكبير وترديد الهتافات الغاضبة والمطالبة بالثأر لدمائه.

وأشاد المشيعون بالمقاومة وعملياتها البطولية ضد الاحتلال الإسرائيلي بالضفة والقدس وأراضي الـ48، كما هتفوا لحماس ولكتائب القسام.

وفي كلمة له قبل انطلاق موكب التشييع، أكد يونس الأطرش والد الشهيد أحمد، أنهم لن يتنازلوا عن الثوابت ولا عن أي شبر من أرض فلسطين.

وأضاف أنهم سيبقون سائرين على درب الشهداء ولن يحيدوا عن ذلك "شاء من شاء وأبى من أبى".

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نعت في بيان لها الشهيد الأطرش، وتقدّمت بالتحية إلى خليل الرحمن، وعائلة الأطرش المجاهدة، التي قدمت الكثير من الشهداء والأسرى والتضحيات.

يذكر أن الشهيد هو أسير محرّر أمضى عشر سنوات في سجون الاحتلال، وعمّه هو الشهيد القسَّامي القائد أكرم الأطرش، أحد قيادات كتائب الشهيد عزّ الدّين القسَّام البارزين.

وأمس الخميس، استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات واشتباكات في جنين، كما أصيب أربعة مستوطنين في عملية طعن نفذها مقاوم قبل استشهاده بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#تشييع #الخليل

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