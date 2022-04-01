السبت أول أيام شهر رمضان في فلسطين المحتلة

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال المفتي إنه في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية بالمسجد الأقصى المبارك لمتابعة تحري هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443 هــ، بحضور لفيف من علماء الدين والشخصيات الرسمية والشعبية الاعتبارية واستئناسا بتقديرات الأخوة الفلكيين من داخل فلسطين وخارجها لتولد هلال شهر رمضان وإمكانات رؤيته، فقد ثبتت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وعليه، يكون يوم غدٍ السبت الثاني من شهر نيسان 2022 هو الأول من شهر رمضان المبارك.

وأضاف: من رحاب المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين، وثاني مسجد وضع في الأرض، وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال نهنئ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وشعبنا الفلسطيني في الوطن وفي الشتات، بحلول هذا الشهر الفضيل، كما نهنئ القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بحلول هذا الشهر المبارك، سائلين الله العلي القدير أن يجعله شهر خير ورحمة ومغفرة، نتقرب فيه إلى الله بالطاعة، وأن يعيننا على صيامه وأن يتقبله منا، وأن ييسر لأمتنا الإسلامية العز والمنعة والتمكين. ونسأله سبحانه أن يتقبل شهداءنا في عليين، وأن ييسر الفرج القريب لأسرانا البواسل، وأن يحمي قدسنا وأقصانا من عبث العابثين.