إحياء ذكرى يوم الأرض في مخيم برج البراجنة

أقامت منظمة "ثابت" لحق العودة وبالتعاون مع جمعية الدعم الاجتماعي "دار الشيخوخة النشطة" أمسية وطنية بعنوان: "فلسطين تجمعنا"، باستضافة الحكواتية والممثلة اللبنانية الأستاذة سارة قصير، وذلك عصر الخميس 31 آذار / مارس، في مقر "دار الشيخوخة النشطة" في مخيم برج البراجنة، شرقي بيروت.

الفعالية جاءت برعاية الحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية - انتماء، وضمن فعاليات إحياء الذكرى السادسة والأربعين ليوم الأرض.

وأكدت رئيس "مركز جمعية الدعم الاجتماعي" الأستاذة سحر سرحان على أهمية إحياء مناسبة يوم الأرض ومعانيها المتجذّرة في نفوس الشعب الفلسطيني، بعد مضي سنوات من مآسي وجراح النكبة واللجوء.

بدوره ألقى مدير منظمة "ثابت" الأستاذ سامي حمود كلمة موجزة عن دلالات يوم الأرض، وأكّد فيها على تمسك اللاجئين الفلسطينيين بأرضهم وبالثوابت الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة. وأشار "حمود" إلى أهمية إحياء هذه الذكرى في تعزيز روح الانتماء إلى الأرض والحفاظ على الهوية والتراث الفلسطيني.

وقد استهلّت الحكواتية والممثلة اللبنانية سارة قصير الأمسية بسرد بعض الحكايات من وحي المناسبة وذكريات الأجداد عن الأرض والتمسك بها والدفاع عنها وعن المقدسات.

وبأسلوبها الجميل استطاعت الحكواتية سارة قصير إلى تحفيز المشاركين في الأمسية إلى سرد قصص من التراث الفلسطيني بالإضافة إلى إنشاد مقاطع من اغاني الفنان الراحل أبو عرب.













المصدر / فلسطين أون لاين