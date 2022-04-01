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دماؤه وقود وحافز على مواصلة تصعيد المقاومة

ناصر الدين يُعزّي عائلة الشهيد أحمد الأطرش

01 ابريل 2022 . الساعة 18:31 بتوقيت القدس
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عضو المكتب السياسي لحركة حماس هارون ناصر الدين

قدم عضو المكتب السياسي لحركة حماس هارون ناصر الدين خلال اتصال هاتفي التعازي لعائلة الشهيد البطل أحمد الأطرش، الذي ارتقى اليوم برصاص قوّات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في شارع الشلالة بمدينة الخليل.

واستذكر ناصر الدين مناقب الشهيد وعائلته، مشيداً بمواقفهم الوطنية وتضحياتهم الكبيرة، في مشوار نضال شعبنا من أجل نيل حقوقه والدفاع عن مقدساته.

وجدد ناصر الدين التأكيد على أن جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا لن تثني من عزمه وثباته، بل ستعطي نتائج عكسية، ومزيد من الغضب في وجه الاحتلال.

وشدد على أن دماء الشهيد ستكون وقوداً لشعبنا وحافزاً على مواصلة تصعيد المقاومة الشاملة في الضفة الغربية والقدس، والانتفاض في وجه الاحتلال بالوسائل كافة. 

ودعا الشباب الثائرين في الضفة والقدس، إلى مزيد من الاشتباك مع المحتل، والمواجهة المستمرة معه في نقاط التماس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الشهيد #الأطرش

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