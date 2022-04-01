النائب زيدان: جرائم الاحتلال المستمرة هي أكبر محفز للعمليات الفدائية

قال النائب في المجلس التشريعي عبد الرحمن زيدان إن الاحتلال يعود من جديد لسياسة اعتقال النواب ويعتقل النائب المقدسي أحمد عطون، ظاناً أنه يستطيع أن يقنع جمهوره الإسرائيلي من خلال هذه الاعتقالات التي يقوم بها بحق النواب والمؤثرين الفلسطينيين.

وأكد النائب زيدان لقناة الأقصى، أن سياسية الاعتقالات التي ينتهجها الاحتلال بحق النواب سياسة فاشلة ولم تنجح.

وأوضح أن اعتقال نواب كتلة التغيير والإصلاح لا تعتبر المرة الأولى بل هي عملية متكررة من قبل الاحتلال.

وأشار زيدان إلى أن جرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني هي أكبر محفز للعمليات الفدائية.

المصدر / فلسطين أون لاين