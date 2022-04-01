فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إحياء ذكرى يوم الأرض في مخيم برج البراجنة

ناصر الدين يُعزّي عائلة الشهيد أحمد الأطرش

النائب زيدان: جرائم الاحتلال المستمرة هي أكبر محفز للعمليات الفدائية

بدران يدعو السطلة للإفراج عن المعتقلين السياسيين بمناسبة شهر رمضان

حماس: ارتقاء الشهيد "الأطرش" في خليل الرّحمن يُذكي فينا روح المقاومة

استشهاد أسير محرر برصاص الاحتلال في الخليل

الأحد أول أيام شهر رمضان في هذه الدول

رجل يخترق موقع شركة طيران هندية للعثور على حقيبته

الخصوم المحتملين للمنتخبات العربية بمونديال قطر 2022

الجهاد الإسلامي: قتل الأسير المحرر "الأطرش" بعد إصابته دليل على وحشية الاحتلال

إعلان تيك توك داخلي

النائب زيدان: جرائم الاحتلال المستمرة هي أكبر محفز للعمليات الفدائية

01 ابريل 2022 . الساعة 17:30 بتوقيت القدس
...

قال النائب في المجلس التشريعي عبد الرحمن زيدان إن الاحتلال يعود من جديد لسياسة اعتقال النواب ويعتقل النائب المقدسي أحمد عطون، ظاناً أنه يستطيع أن يقنع جمهوره الإسرائيلي من خلال هذه الاعتقالات التي يقوم بها بحق النواب والمؤثرين الفلسطينيين.

وأكد النائب زيدان لقناة الأقصى، أن سياسية الاعتقالات التي ينتهجها الاحتلال بحق النواب سياسة فاشلة ولم تنجح.

وأوضح أن اعتقال نواب كتلة التغيير والإصلاح لا تعتبر المرة الأولى بل هي عملية متكررة من قبل الاحتلال.

 وأشار زيدان إلى أن جرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني هي أكبر محفز للعمليات الفدائية.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#اعتقال انواب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة