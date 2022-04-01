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بدران يدعو السطلة للإفراج عن المعتقلين السياسيين بمناسبة شهر رمضان

01 ابريل 2022 . الساعة 18:07 بتوقيت القدس
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حسام بدران (2).jpg

دعى عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) السلطة برام الله، للإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، مع قدوم شهر رمضان المبارك، ووقف سياسة الاعتقالات على خلفية سياسية، تطبيقاً للقانون، وحفظاً للحقوق، وصوناً للنسيج المجتمعي ووحدة شعبنا الفلسطيني.

وقال بدران في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إنَّ الجهات المسؤولة مدعوّة، بشكل عاجل، لإصدار تعليماتها لأجهزة السلطة لوقف سياسة الاستدعاء والاعتقال والتضييق على خلفية سياسية، وتكريس الجهود لحماية أبناء شعبنا في هذه الأوقات التي يرتقى فيها الشهداء تترى، ويتصاعد فيها عدوان وإرهاب الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على أهلنا في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وخاصة في شهر رمضان.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الاعتقال السياسي

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