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حماس: ارتقاء الشهيد "الأطرش" في خليل الرّحمن يُذكي فينا روح المقاومة

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حماس: ارتقاء الشهيد "الأطرش" في خليل الرّحمن يُذكي فينا روح المقاومة

01 ابريل 2022 . الساعة 17:20 بتوقيت القدس
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نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى العلياء الشهيد الأسير المحرَّر أحمد يونس صدقي الأطرش، الذي ارتقى اليوم برصاص قوّات الاحتلال "الإسرائيلي"، خلال مواجهات في شارع الشلالة بمدينة الخليل.

وتقدمت الحركة في بيان نعي الشهيد اليوم الجمعة، بالتهنئة إلى خليل الرَّحمن، وعائلة الأطرش المجاهدة، التي قدَّمت التضحيات؛ فالشهيد هو أسير محرّر أمضى عشر سنوات في سجون الاحتلال، وعمّه هو الشهيد القسَّامي القائد أكرم الأطرش، أحد قيادات كتائب الشهيد عزّ الدّين القسَّام الأفذاذ.

وأضافت "إنَّنا إذ ننعى بكلّ فخر واعتزاز الشهيد الأطرش، وكوكبة من الشهداء الذين ارتقوا خلال الأيام الماضية، لنشدّ على أيادي أبطال الضفة الثائرين، الذين يتصدّون لقوات الاحتلال بثبات وعزيمة، ونؤكّد أنَّ شعبنا سيواصل المسير على درب المقاومة وطريق الشهداء الأبرار، ولن يرهبه أو يوقفه إرهاب الاحتلال، حتّى تحرير الأرض والمسرى والأسرى بإذن الله". 

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الشهيد

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