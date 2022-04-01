الأحد أول أيام شهر رمضان في هذه الدول

أعلنت كل من أندونيسيا وسلطنة بروناي وماليزيا وسنغافورا رسميا عدم رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد 03 إبريل أول أيام شهر رمضان المبارك.

فيما أعلن مدير مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير الرائي عبدالله الخضيري، أن دخول شهر رمضان شرعاً لا يُبنى على توقعات أو حسابات فلكية، وإنما على رؤية شرعية تقرها المحكمة العليا.

‏وفلسطينياً، أكدت الجمعية الفلكية الفلسطينية أن هلال شهر رمضان ولد في ساعات الصباح، وسيتم تحريه بتلسكوبات الجمعية من 5 مناطق مساء اليوم لإبلاغ دار الافتاء بموعد بداية رمضان.

و أفاد مرصد فلسطين الفلكي في بيان صدر عنه بأن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 1443 هجري / 2022 ميلادي، سيكون يوم الأحد المقبل.

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، قد دعا المواطنين إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد غروب شمس يوم الجمعة 29 شعبان 1443 هـ الموافق 1 نيسان 2022.

المصدر / فلسطين أون لاين