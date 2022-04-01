الخصوم المحتملين للمنتخبات العربية بمونديال قطر 2022

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء الجمعة، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لسحب قرعة كأس العالم 2022.

وسيتم اعتماد تصنيف مستويات المنتخبات على آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم في الشهر الجاري.

وبالنسبة للمنتخبات العربية، فإن قطر ستكون على رأس واحدة من المجموعات الثماني بحكم أنها البلد المستضيف.

فيما صنفت المغرب وتونس في المستوى الثالث، والسعودية في الرابع.

وبالإضافة إلى قطر، فإن رؤوس المجموعات المتبقية ستكون منتخبات بلجيكا، البرازيل، فرنسا، الأرجنتين، إنجلترا، إسبانيا، والبرتغال.

أما المستوى الثاني فسيضم منتخبات الولايات المتحدة، المكسيك، الدنمارك، هولندا، سويسرا، كرواتيا، الأوروغواي.

المستوى الثالث سيضم منتخبات السنغال، تونس، المغرب، إيران، اليابان، صربيا، بولندا، كوريا الجنوبية.

فيما يضم المستوى الرابع منتخبات السعودية، غانا، الإكوادور، الكاميرون، كندا، بالإضافة إلى المنتخبات التي ستصل عبر الملحق (ويلز أو أوكرانيا أو اسكتلندا)، و(نيوزيلندا أو كوستاريكا)، و(الإمارات أو أستراليا أو بيرو).

وبالنسبة لأبرز خصوم المنتخبات العربية المحتملين، فهم كالتالي:

- قطر قد تواجه في دور المجموعات إما المغرب أو تونس، بالإضافة إلى منتخبات قوية مثل هولندا، كرواتيا، أوروغواي.

- السعودية قد تواجه المغرب أو تونس، بالإضافة إلى منتخبات قوية مثل بلجيكا، البرازيل، فرنسا، الأرجنتين، إنجلترا، إسبانيا، والبرتغال، وهولندا.

- المغرب وتونس قد تواجهان جميع رؤوس المجموعات بمن فيهم قطر (السعودية لن تواجه قطر لكون المنتخبين من قارة آسيا).

ونظريا، فإن أسهل مجموعة قد تقع فيها المنتخبات العربية، كالتالي:

- قطر (الولايات المتحدة، وصربيا، والفائز من ويلز أو أوكرانيا أو اسكتلندا).

- السعودية (بلجيكا، الولايات المتحدة، تونس أو كندا).

- المغرب وتونس (قطر، الولايات المتحدة، الفائز من ويلز أو أوكرانيا أو اسكتلندا).

المصدر / وكالات