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استشهاد أسير محرر برصاص الاحتلال في الخليل

01 ابريل 2022 . الساعة 16:03 بتوقيت القدس
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استشهد شاب، مساء اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة برام الله، باستشهاد شاب يبلغ من العمر 29 عامًا، برصاص الاحتلال الحي خلال مواجهات في منطقة باب الزاوية بالخليل.

وذكرت مصادر محلية أنّ الشهيد هو الأسير المحرر أحمد يونس الأطرش، وكان قد أمضى 8 أعوام بسجون الاحتلال الإسرائيلي. 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شهيد #الخليل

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