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بالصور عشرات الإصابات إثر قمع الاحتلال مسيرات منددة بالاستيطان في الضفة

01 ابريل 2022 . الساعة 15:42 بتوقيت القدس
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جانب من المواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في بيت دجن قضاء نابلس (مواقع)

أصيب عشرات المواطنين بالرصاص وحالات الاختناق، بعد ظهر اليوم، إثر قمع قوات الاحتلال مسيرات جماهيرية انطلقت في مناطق عدة بالضفة الغربية، تنديداً بالاستيطان وجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وقالت مصادر محلية، إن المواجهات اندلعت إثر قمع قوات الاحتلال، مسيرات منددة بالاستيطان، انطلقت في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن مواطنيْن أصيبا بالرصاص المعدني و52 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال المواجهات التي اندلعت في بيتا.

وفي بيت دجن شرقي نابلس، أصيب 15 مواطنا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين.

كما أصيب مواطنان أحدهما بشظايا قنبلة صوت في عينه والآخر بعيار معدني مغلف بالمطاط في الفخذ، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في قرية قريوت جنوبي نابلس.

وفي الخليل جنوبي الضفة الغربية، أصيب شاب بالرصاص الحي في الرأس خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في شارع الشلال بالمدينة.

كما أصيب شاب بالرصاص الحي في يده وقدمه، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال المسيرة المركزية التي انطلقت في قرية بلعين غرب رام الله، إحياءً للذكرى الـ46 ليوم الأرض.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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