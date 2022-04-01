"علماء فلسطين" تقيم صلاة الجمعة على الحدود اللبنانية - الفلسطينية

أقامت "رابطة علماء فلسطين" في لبنان، اليوم صلاة الجمعة، على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، في بلدة مارون الرأس الحدودية، "نصرةً لمدينة القدس المحتلة وأهلها، واحياءً لذكرى يوم الأرض".

وشارك في الفعالية العشرات من العلماء والأئمة والمدرسون والوجهاء والناشطون في المجال الدعوي.

وقال رئيس رابطة علماء فلسطين في لبنان، الشيخ بسام كايد، إن "الشعب الفلسطيني يؤكد اليوم وفي كل يوم، تمسكه بأرضه ومقدساته، وأن أرضنا جزء من عقيدتنا، ولذلك سنعمل جاهدين لتحريرها".

وأكد في خطبة الجمعة، أن "دعم فلسطين وأهلها واجب شرعي على الأمة بكل أطيافها"، داعياً "جميع الأحرار في العالم العربي والإسلامي؛ إلى تبني مشروع تحريرها".

وأشار إلى أن "العمليات البطولية والنوعية التي ينفذها الشباب الفلسطيني الثائر في جميع مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية المحتلة وأراضي الـ48، تؤكد أن جذوة المقاومة تتصاعد، وأن ثورة شعبنا الفلسطيني لن تخمدها آلة الإجرام الصهيونية".

وتابع: "ستبقى معركتنا مع الاحتلال الإسرائيلي متواصلة، حتى كنسه عن كامل أراضينا ومقدساتنا".

ويحيي الشعب الفلسطيني في 30 آذار/مارس من كل عام، "يوم الأرض"، وهو اليوم الذي استشهد فيه ستة فلسطينيين، خلال احتجاجات ضد قرار الاحتلال مصادرة نحو 21 ألف دونم من أراضي الجليل والمثلث (شمال فلسطين المحتلة عام 1948) والنقب (جنوب)، عام 1976.









المصدر / وكالات