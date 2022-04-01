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عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد المبارك

بالصور خطيب الأقصى: فليكن رمضان شهر تجديد الانتماء للأقصى

01 ابريل 2022 . الساعة 14:32 بتوقيت القدس
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أدى عشرات آلاف المواطنين، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال المشددة، على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 35 ألفا أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وشهدت البلدة القديمة بالقدس انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال، التي ضيقت على المصلين والوافدين من خلال تفتيشهم أو احتجاز هوياتهم والتدقيق فيها.

كما احتجزت قوات الاحتلال مجموعة من النسوة والأطفال عند منطقة باب العمود خلال توجههم للصلاة في المسجد الأقصى.

تجديد الانتماء

بدوره، دعا خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد سليم، المرابطين في القدس وأحبابها، لتجديد الانتماء للمسجد الأقصى بدوام الرباط فيه، وشد الرحال إليه في الصلوات الخمس كلها.

وخلال خطبة الجمعة في الأقصى قال سليم:" كونوا للمسجد الأقصى كما عهدناكم، وليكن رمضان شهر الجماعة والمصالحة واليقين بالنصر العاجل".

وأضاف:" الأقصى لكم ولا حق فيه لغيركم، وأنتم اليوم ترابطون فيه واحفادكم سيرابطون الى أن يأتي وعد الله

وأوضح خطيب الأقصى أن المسجد يتعرض لهجمة مسعورة من الاحتلال الذي ينتهك قدسيته وحرمته.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #القدس

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