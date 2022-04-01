فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رئاسة التشريعي تدين اعتقال الاحتلال للنائب عطون

مصرع 3 أشخاص إثر تحطم طائرتين عسكريتين جنوب شرقي كوريا الجنوبية

"أجهزة الداخلية" بغزة تشرع بتطبيق خطة موسم رمضان

43 بالمئة من الشركات اليابانية توقف أنشطتها في روسيا

غانتس يتخذ إجراءات استثنائية لمواجهة العمليات الفدائية

مستوردو الضفة: البضائع الأساسية أوشكت على النفاد وحكومة اشتية في موقف المتفرج

الآلاف يؤدون فجر "سيف القدس" في المسجد الأقصى

"قمة الشر التطبيعية".. مسعى لبناء حلف يخدم مصالح الاحتلال

"المرور": إصابة متوسطة في 12 حادث سير الخميس

الهدمي: حكومة بينيت تعيش قلقًا خشية تفجر الشارع المقدسي

إعلان تيك توك داخلي

رئاسة التشريعي تدين اعتقال الاحتلال للنائب عطون

01 ابريل 2022 . الساعة 11:53 بتوقيت القدس
...

أدان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، اعتقال قوات الاحتلال، للنائب المقدسي المبعد أحمد عطون، بعد اقتحام منزله في بيت لحم، صباح اليوم الجمعة.

وأكد بحر في بيان صحفيٍ، أن سياسة اختطاف النواب جريمة بحق القانون الدولي، مشددًا على أن هذه السياسة أثبتت فشلها في محاولات الاحتلال المستمرة لتغييب رموز الشرعية الفلسطينية وكسر إرادتهم.

وطالب البرلمانات والمؤسسات الدولية بالخروج عن صمتها إزاء هذه الجرائم المتكررة بحق النواب، وأن تتحمل مسئولياتها بالتحرك الفوري لوقف انتهاك الحصانة البرلمانية، ووضع حد لسياسة اختطاف نواب الشرعية الفلسطينية.

وأوضح بحر أن المطلوب هو إصدار مواقف عملية ضاغطة على الاحتلال لإنهاء هذه الممارسات التعسفية بحق النواب، وأن أي صمت يشكل انحيازا للاحتلال وتشجيعًا له لارتكاب المزيد من الانتهاكات الصارخة للقوانين والمواثيق الدولية.

وأشار بحر إلى أن التشريعي سيواصل تحركه على كل الصعد لوضع الجهات الدولية أمام مسئولياتها، ولفضح هذه الممارسات الإجرامية بحق نواب الشعب الفلسطيني، وملاحقته في مختلف المحافل الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#القدس #المجلس التشريعي #النائب أحمد عطون #د. أحمد بحر #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة