مصرع 3 أشخاص إثر تحطم طائرتين عسكريتين جنوب شرقي كوريا الجنوبية

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، اليوم الجمعة، إثر تحطم طائرتين عسكريتين جنوب شرقي كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مسؤولين بإدارة الطوارئ قولهم، إن "طائرتين تابعتين للقوات الجوية الكورية الجنوبية تحطمتا عند جبل يقع بمدينة ساشون بمقاطعة كيونغ سانغ (جنوب شرق)".

وأضاف المسؤولون، أن "الطائرتين تحطمتا أثناء إجرائهما تدريبًا بالمنطقة".

وأشاروا أنهم "لم يتلقوا أي تقارير عن سقوط ضحايا من المدنيين على الأرض".

وأوضح المسؤولون أنه تم إرسال "ثلاث طائرات مروحية و 20 مركبة وعشرات من عمال الطوارئ إلى مكان الحادثة".

بدورها، أكدت القوات الجوية الكورية الجنوبية، في بيان، اصطدام طائرتي تدريب تابعتين لها من طراز "KT-1".

وأضاف البيان أن "القوات الجوية ما زالت تحاول تأكيد عدد الضحايا الذين تم الإبلاغ عنهم إثر الحادثة"، مشيرًا أن "كل طائرة منهما تحتوي على مقعدين".

ولم يتبين على الفور سبب تحطم الطائرتين.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، لقي طيار في سلاح الجو الكوري الجنوبي مصرعه إثر اصطدام طائرة مقاتلة في مدينة "هواسونغ" جنوب العاصمة سيول، وفق "أسوشيتد برس".

المصدر / الأناضول