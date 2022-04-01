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43 بالمئة من الشركات اليابانية توقف أنشطتها في روسيا

01 ابريل 2022 . الساعة 10:40 بتوقيت القدس
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علّقت 43 بالمئة من الشركات اليابانية أنشطتها في روسيا، عقب الحرب التي شنتها على أوكرانيا أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وقالت منظمة التجارة الخارجية اليابانية "JETRO"، إن 43 من شركات البلاد أوقفت أنشطتها في روسيا بعد الحرب، بسبب تبعات العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو.

وأضافت أنه من المتوقع أن تقوم 44 بالمئة من شركات البلاد بتعليق أو انسحاب من السوق الروسية خلال الأشهر الـ12 القادمة.

وقال شيموياما مانابو، وهو خبير في "JETRO"، إن القوة الشرائية الشخصية في روسيا تراجعت بعد انخفاض قيمة العملة الوطنية الروسية الروبل.

وأوضح أن استعادة الشركات اليابانية لـ"النظرة الإيجابية" تجاه الأسواق الروسية سيستغرق بعض الوقت.

وبلغ عدد الشركات اليابانية النشطة في روسيا في فبراير/ شباط الماضي 347 شركة.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.​​​​​​​

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

 

المصدر / الأناضول
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#روسيا #اليابان #أوكرانيا

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