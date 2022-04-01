غانتس يتخذ إجراءات استثنائية لمواجهة العمليات الفدائية

ذكرت القناة العبرية السابعة، أن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، وقع صباح اليوم الجمعة، على أمر استثنائي لاستدعاء 300 جندي من قوة ما يسمى "حرس الحدود" لتعزيز قوات الاحتلال في أعقاب العمليات الفدائية الأخيرة.

وبحسب القناة العبرية، فإن هذا الأمر جاء بهدف تعزيز قوات الاحتلال، لاستعادة الهدوء والأمن عقب العمليات الفدائية الأخيرة.

وأشارت إلى أن القرار اتخذ بناءً على طلب من شرطة الاحتلال، وسيكون الأمر الاستثنائي ساري المفعول لمدة شهر واحد فقط.

وكانت قناة 12 العبرية ذكرت الليلة الماضية، أن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، ووزير الأمن الداخلي عومير بارليف، ومدير الشرطة كوبي شبتاي، اتفقوا على تمويل إضافي للشرطة بمبلغ 181 مليون شيقل سيتم تحويل 111 منها حاليًا، و70 أخرى بحلول شهر أغسطس/ آب.

وستستخدم الميزانية الجديدة لإنشاء "لواء حرس حدود" جديد يعمل كقوة احتياط، وتجنيد 200 جندي بشكل دائم، وشراء 6500 سترة واقية، و4 آلاف خوذة، و40 دراجة نارية، وتجهيز 10 سرايا حدودية.

المصدر / فلسطين أون لاين