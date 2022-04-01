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شديد: اعتقال النواب المقدسيين لن يثني شعبنا عن حماية مقدساته

01 ابريل 2022 . الساعة 09:51 بتوقيت القدس
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أكد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد، أنّ اعتقال النواب المقدسيين حلقة ضمن هجمة الاحتلال الإسرائيلي على القدس والمسجد الأقصى المبارك، وعدّها "سياسة فاشلة لترهيب شعبنا ودفعه نحو التراجع عن حماية مقدساته".

وقال شديد، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، تعقيباً على اعتقال قوات الاحتلال النائب المقدسي عن كتلة التغيير والإصلاح أحمد عطون، من منزله في بيت لحم، فجر الجمعة: "هذه السياسة الإسرائيلية فاشلة، والاحتلال واهم إن ظنّ أنه يمكن أن يثني شعبنا عن الدفاع عن مقدساته وتمسكه بحقوقه الوطنية كاملة".

وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة عطون، وجميع الأسرى في السجون، داعيًا جماهير شعبنا إلى مواصلة التصدي لسياسات الاحتلال العنصرية والإجرامية المتصاعدة بحق أبنائنا ومدننا المحتلة.

ويستهدف الاحتلال النائب "عطون" بالاعتقال والتنكيل باستمرار؛ حيث اعتقله لمدَدٍ طويلة، وأمضى ما يزيد على 14 عاما في سجون الاحتلال، وكان قد تحرر من آخر اعتقال له قبل نحو ثمانية أشهر بعد أن أمضى 12 شهرًا في الإداري.

وكانت سلطات الاحتلال سحبت عام 2010 بطاقته المقدسية، ومنعته من دخول مسقط رأسه مدينة القدس، بدعوى "خيانة الولاء للدولة"، ومنذ ذلك الوقت يقيم في جنوب الضفة الغربية، ويتعرض للاستدعاءات والاعتقالات باستمرار.

 وفي وقت سابق، دعا عطون إلى شد الرحال للمسجد الأقصى في حملة الفجر العظيم والرباط في الأقصى، محذراً من أن الاحتلال يسابق الزمن لعزل الأقصى والقدس عن محيطها وعمقها الإسلامي والفلسطيني.

 وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقال وملاحقة وإبعاد استهدفت عشرات المقدسيين خوفاً مما يحمله شهر رمضان المبارك.

ويحاول الاحتلال تغييب الشخصيات المقدسية وخاصة الإسلامية المؤثرة عن الساحة الفلسطينية مع تصاعد اعتداءاته وانتهاكاته بحق المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #الاحتلال #حركة حماس #أحمد عطون #عبد الرحمن شديد

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