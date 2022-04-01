الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من جنين والخليل وبيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، ستة مواطنين خلال عمليات دهم لمنازل مواطنين في مدن جنين والخليل وبيت لحم، من بينهم النائب المقدسي أحمد عطون، كما وضعت قوات الاحتلال مكعبات اسمنتية في منطقتين بالخليل.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال النائب المقدسي المبعد للضفة أحمد عطون، بعد مداهمة منزله في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة، فجر اليوم.

وفي جنين، أفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الأشقاء أمير وعادل وعلي كامل الجعبري، بعد اقتحام بلدة اليامون غربي جنين، ومداهمة منزل ذويهم وتحطيم محتوياته.

وذكرت المصادر، أن مواجهات اندلعت في اليامون بين الشبان وقوات الاحتلال دون أن يبلغ عن إصابات.

وعلى صعيد متصل، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، الشاب منذر الجعبة (19 عاما)، والشاب معتصم البدوي (19عاما) من مخيم العروب شمال الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين، بعد مداهمة منزلي ذويهما، فجر اليوم.

مكعبات اسمنتية

وفي سياق متصل، وضعت قوات الاحتلال، صباح اليوم، مكعبات اسمنتية في منطقتي الحرايق على مدخل الخليل الجنوبي، ومدخل ترقوميا غرب الخليل، كما استولت على مخرطة.

وأفادت المصادر، أن قوات الاحتلال وضعت مكعبات إسمنتية على جانبي مدخل منطقة الحرايق بالخليل، بالقرب من مستوطنة "بيت حاجاي" المقامة على الأرض الفلسطينية، وهو المدخل الرابط بين مدينة الخليل، والقرى والبلدات الجنوبية للمحافظة، وشارع رقم 60 الاستيطاني، كما نصبت مكعبات اسمنتية على مدخل بلدة ترقوميا المحاذي لبلدة اذنا وشارع رقم 60 غرب الخليل.

وأشارت المصادر، إلى أن المكعبات تؤدي إلى التضييق على حرية حركة المواطنين والمركبات في المنطقة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، المنطقة الصناعية بالخليل، وداهمت مخرطة بعد تحطيم وتخريب أبوابها، واستولت عليها.

المصدر / فلسطين أون لاين