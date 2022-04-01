الآلاف يؤدون فجر "سيف القدس" في المسجد الأقصى

لبى آلاف الفلسطينيين نداء الفجر العظيم صباح اليوم الجمعة لأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك تحت عنوان " فجر سيف القدس".

وامتلأت ساحات ومصليات المسجد الأقصى بالمرابطين القادمين من الضفة الغربية المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل.

ودعت حركة "حماس"، "جماهير الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، إلى المشاركة الفاعلة في صلاة الفجر من يوم الجمعة، في مساجد فلسطين وكلّ المساجد، ضمن حملة الفجر العظي، التي تأتي بعنوان فجر سيف القدس".

وقالت الحركة في بيان، "إنَّنا نشيد بهذا الحراك المبارك حملة الفجر العظيم، المتواصل في أسابيعه المفعمة بالرّباط وشدّ الرّحال والتضحية والصمود، والذي يشارك فيه أبناء شعبنا في أماكن وجودهم كافة، مجسّدين فيها ملحمة بطولية في التماسك والوحدة على درب النّضال، حتّى انتزاع حقوقه الوطنية كافّة".

المصدر / فلسطين أون لاين