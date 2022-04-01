أوكرانيا تعلن انسحاب القوات الروسية من محطة "تشيرنوبل"

أعلنت وكالة الطاقة النووية الأوكرانية "إنرغواتوم"، الخميس، انسحاب القوات الروسية من موقع تشيرنوبل النووي.

وقالت الوكالة في بيان إن "قوات الاحتلال الروسي غادرت محطة تشيرنوبل النووية، ولا يوجد أجنبي في المحطة".

وأفادت أن "القوات الروسية اقتادت معها عناصر الحرس الوطني الأوكراني الذين أسرتهم، لدى مغادرتها المحطة".

وتبعد محطة تشيرنوبل حوالي 130 كيلو مترا عن العاصمة الأوكرانية كييف.

وفي اليوم الأول للتدخل العسكري الروسي ضد أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، سيطرت روسيا على تشيرنوبل، التي شهدت في 1986 أسوأ حادث نووي بتاريخ البشرية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

المصدر / الأناضول