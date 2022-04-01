قط أوكراني يجمع 10 آلاف دولار تبرعات لصالح حيوانات بلده

استطاع قط أوكراني يدعى "ستيبان" جمع أكثر من 10 آلاف دولار في حملة تبرعات لإنقاذ الحيوانات خلال الحرب الروسية.

وكتب مستشار وزير الداخلية الأوكراني على تويتر “بمجرد وصوله إلى فرنسا، أصبح ستيبان متطوعًا، وجمع أكثر من 10 آلاف دولار وأرسلها إلى الملاجئ الأوكرانية وحديقة حيوان ميكولايف”.

ونشر حساب للقط عبر إنستغرام، الأربعاء الماضي، بيانًا جاء فيه "أصدقائي الأعزاء، في ضوء حرب مروعة ضد أوكرانيا، لا يمكنني أن أتنحى جانبًا".

وتابع الحساب "أريد أن أساعد أصدقائي الذين أصبحوا أيضًا ضحايا الحرب ولا يمكنهم الاعتناء بأنفسهم.. في الوقت الحالي، أبدأ في جمع التبرعات للمنظمات الأوكرانية التي تحمي الحيوانات".

وأوضح أن قيمة التبرعات ستذهب لصالح منظمات تعنى بدعم الحيوانات، إذ توفر إحداها الأدوية والعلاج والتطعيم للحيوانات، بينما ستشتري أخرى علفًا وتقدم المساعدات وتوفر نقلًا آمنًا إلى الملاجئ حول العالم.

وأشار البيان إلى ضرورة دعم حديقة حيوان ميكولايف التي تعتني بالحيوانات وتوفر لهم الضروريات بالرغم من الحرب.

وشدد على توفير الغذاء لهم وفتح الممرات الآمنة وتوفير الوقود للحفاظ على دفء الحيوانات الغريبة، بينما ستعمل جمعية أخرى على توفير العلاج للحيوانات وإيجاد منزل جديد لها.

وعبّر الحساب ذاته، عن شكره للمساهمين قائلًا “أنا ممتن بصدق لاستجابتكم ودعمكم، جمعنا 10 آلاف و35 دولارًا، وسيتم تحويل هذه الأموال إلى المنظمات المعنية”، مضيفًا “مساهماتكم لا تُقدَّر بثمن، وبفضل دعمكم قد نقدم رعاية وعلاجًا لائقيْن لكل حيوان في أوكرانيا".

ويُعد القط الأوكراني (ستيبان) من أشهر القطط، وتم إجلاؤه في وقت سابق من خاركيف إلى فرنسا مع مالكه.





المصدر / وكالات