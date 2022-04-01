جامعة فلسطين تحيي ذكرى يوم الأرض الـ 46

أحيت جامعة فلسطين ذكرى يوم الأرض الفلسطيني، الذي يصادف الثلاثين من آذار/مارس، بعد هبة الشعب الفلسطيني عام 1976 ضد استيلاء الاحتلال على الأرض وتهويدها.

وشارك الطلبة من مختلف الكليات في الفعالية ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، بحضور د. محمود العجرمي القائم بأعمال رئيس الجامعة ود. شادي عويضة نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية ود. موسى أبو سليم عضو مجلس إدارة الجامعة.

ووجّه العجرمي في كلمة له خلال الوقفة التي نظمتها عمادة شؤون الطلبة، التحية لشعبنا الفلسطيني الصامد على أرضه، مستذكراً تضحيات الشهداء، قائلا: "سيبقى شعبنا متمسكاً بأرضه ولن يتنازل عنها رغم كل جرائم الاحتلال".

وترحم على الشهداء القادة رموز الشعب الفلسطيني خلال محطات نضاله ضد الاحتلال، الذين قدموا أرواحهم فداءً لفلسطين، وعلى طريق تحريرها من بحرها إلى نهرها، معربا عن تقديره لكل التضحيات وخاصة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الذين يسطرون أروع ملامح الصمود والفداء.

وأشار العجرمي إلى أن إحياء ذكرى يوم الأرض تأكيد على أن شعبنا يواصل مقاومته للاحتلال في كل أماكن وجوده خاصة في الداخل المحتل، مستذكراً تضحيات شعبنا في سخنين وعرابة وكفر كنا والطيبة.

وأشاد بالتضحيات الكبيرة التي لا زال يقدمها أهل الداخل والضفة، موجها التحية الى كل المدن الفلسطينية وخص بالذكر مدينة جنين والتي ارتقى منها آخر الشهداء أمس.

وشدد العجرمي على أن الحق الفلسطيني لن يسقط بالتقادم وأن الصراع على أرض فلسطين سينتصر فيه الشعب الفلسطيني صاحب الإرادة الرافض للاستسلام والهزيمة، قائلا: "ستبقى الأجيال تحفظ الوصية".

وأكد أن القضية الفلسطينية تحتاج إلى جهود الجميع لمواجهة التهويد وسياسة مصادرة الأرض التي يواصلها الاحتلال في الضفة، والنقب والداخل المحتل، مشيرا أن شعبنا يثبت دوماً أن مواجهته للاحتلال قادرة على وقف تمدده الاستيطاني وتوضيح حقيقته وكشف جرائمه وعدوانه.

المصدر / فلسطين أون لاين