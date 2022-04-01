روسيا تعلن تدمير 28 منشأة عسكرية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، تدمير 28 منشأة عسكرية أوكرانية في يوم واحد.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، في تصريح صحفي، أن "الجيش الروسي واصل تقدمه في أوكرانيا خلال اليوم".

وأضاف أنه جرى تدمير 28 منشأة عسكرية أوكرانية، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأشار كوناشينكوف أن قوات بلاده أسقطت 124 طائرة و80 مروحية و345 طائرة مسيرة، ودمرت 1826 دبابة ومدرعة عائدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

كما لفت أن القوات الروسية دمرت 195 نظاما لراجمات الصواريخ و766 من المدافع والهاون و1704 عربات عسكرية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

المصدر / الأناضول