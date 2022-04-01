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روسيا تعلن فتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين من ماريوبول الأوكرانية

01 ابريل 2022 . الساعة 00:45 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، فتح ممر إنساني غدا، في مدينة ماريوبول الأوكرانية بهدف إجلاء المدنيين منها.

جاء ذلك في تصريح أدلى به ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز المراقبة الوطنية بوزارة الدفاع الروسية.

وذكر ميزينتسيف أن الممرات الإنسانية تفتح كل يوم في اتجاه العاصمة كييف وتشيرنيجيف وسومي وخاركيف وماريوبول.

وأضاف أن الجيش الروسي يمتثل لوقف إطلاق النار في هذه النقاط.

وقال ميزينتسيف إنه تم إجلاء أكثر من 18 ألف شخص بينهم 3400 طفل إلى روسيا من المناطق الخطرة في أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

المصدر / الأناضول
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#روسيا #أوكرانيا #حرب #ماريوبول

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