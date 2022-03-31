مشعل يهاتف والد الشهيد "حمارشة" منفذ عملية "بني براك"

هاتف رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج خالد مشعل، مساء اليوم الخميس، والد الشهيد ضياء حمارشة، من بلدة يعبد بمدينة جنين، منفذ عملية "بني براك" البطولية.

وهنأ مشعل والد الشهيد باستشهاد نجله، واصفاً الشهيد "بالرجل العظيم المقدام"، ومشيداً بصمود وثبات والديه، اللذين أنجبا هذا البطل.

وأشاد مشعل بصمود وبطولات شعبنا الفلسطيني في مخيم جنين القسام ويعبد، وتصاعد عمليات المقاومة في مختلف أنحاء الوطن، مؤكداً أن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي إزاء جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وسيستمر في مقاومته المشروعة حتى دحر الاحتلال عن فلسطين، واستعادة القدس والمقدسات، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك بإذن الله.

وأكد مشعل أن حجم احتفاء أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان، داخل فلسطين وخارجها بالشهيد ضياء، دليل أكيد على التفافهم حول خيار المقاومة، باعتباره أقصر الطرق لتحقيق الحرية والعودة.

المصدر / فلسطين أون لاين