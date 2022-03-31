ارتفاع عدد قتلى الانهيار الصخري إلى 11 في سلطنة عمان

أعلنت السلطات العمانية، الخميس، ارتفاع عدد ضحايا انهيار صخري إلى 11 شخصا تم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض، شمالي البلاد.

جاء ذلك في تغريدة لهيئة الدفاع المدني والإسعاف العمانية، عبر حسابها على موقع "تويتر".

وأوضحت الهيئة أنه تم انتشال جثامين 11 شخصا من تحت الأنقاض، مشيرة إلى إصابة 4 أشخاص آخرين، فيما لا تزال عمليات البحث وإزالة الركام عن 4 مفقودين مستمرة.

والأربعاء، أشارت الهيئة إلى أن "فرق البحث والإنقاذ بذلت جهودا شاقة ومضنية في موقع الانهيار الصخري باستخدام معدات ثقيلة لإنقاذ الضحايا".

ومساء الأحد، نقل التلفزيون العماني، تقريرا متلفزا، أفاد بوقوع انهيار صخري "كبير" على مجموعة عمال بمحافظة الظاهرة، شمالي البلاد.

وقال مسؤولون محليون آنذاك إن الحادث أسفر عن مصرع 6 وإصابة 4 وفقدان 8 آخرين.

والأحد، قال مسؤول أمني في تصريحات صحفية، إن المتوفين جميعهم من شخصيات آسيوية، دون تفاصيل أكثر عن هوية المصابين والمفقودين.





المصدر / الأناضول