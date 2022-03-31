مدينة تحت مدينة لتجنب الطقس البارد في مونتريال

تعتبر مونتريال أبرد مدينة في أمريكا الشمالية، كما أنها ثاني أبرد منطقة من حيث حجمها في العالم بعد الصين.

يبلغ متوسط درجة الحرارة 6.2- درجة مئوية في الشتاء، وبسبب موقعها مباشرة على نهر سانت لورانس، تبدو المدينة أكثر برودة حتى.

وبسبب صعوبة التنقل والقيام بالتسوق أو حتى النشاطات اليومية والمشي في درجات الحرارة شديدة الانخفاض وظروف الطقس القاسية، طورت المدينة طريقة جديدة لمكافحة البرد، وهي: إنشاء مدينة أخرى تحتها.

تحت أقدام الأشخاص الذين يسيرون على مستوى الشارع توجد شبكة هائلة من مراكز التسوق والأنفاق وأنظمة النقل التي تسمح لسكان مونتريال بالبقاء في جو أكثر دفئاً في المدينة المسماة Le Réso، والتي تمت لأكثر من 32 كيلومتراً (20 ميلاً) من الممرات التي تربط مترو الأنفاق بالمحطات ومباني المكاتب والمجمعات السكنية، وتشمل معظمها أرقى أماكن التسوق وتناول الطعام

وقد تتفاجأ عندما نخبرك أن العديد من الأشخاص قد لا يأخذون معهم معطفاً للعمل؛ لأنهم ببساطة لن يضطروا للخروج على الإطلاق. كما هو الحال بالنسبة للطلاب والزوار، الذين يمكنهم مغادرة مساكن الطلبة أو الفنادق والوصول إلى المدارس والجامعات والمتاحف والمسارح وغير ذلك الكثير بالتنقل تحت الأرض.

المصدر / وكالات