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الخارجية الأردنية تدين اقتحام "بن غفير" المسجد الأقصى

31 مارس 2022 . الساعة 17:59 بتوقيت القدس
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المتطرف بن غفير يقتحم باحات المسجد الأقصى

دانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، إقدام عضو برلمان الاحتلال (كنيست) إيتمار بن غفير، على اقتحام المسجد الأقصى المُبارك، صباح اليوم، تحت حماية أمنية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، هيثم أبو الفول في تصريح مكتوب أن "اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية تُعد انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللقانون الدولي".

وشدد على أنّ المسجد الأقصى المُبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

وبين أن "إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه".

واقتحم "بن غفير"، صباح الخميس، ساحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية

وسمحت شرطة الاحتلال لعضو برلمان الاحتلال ومرافقيه، باقتحام الأقصى، وتنفيذ جولة استفزازية، وتأدية طقوس تلمودية عنصرية قبالة قبة الصخرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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