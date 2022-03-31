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إصابة مستوطن وتضرّر مركبات إثر رشقها بالحجارة قرب الخليل ورام الله

31 مارس 2022 . الساعة 17:50 بتوقيت القدس
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شبان يرشقون حافلة للمستوطنين (أرشيف)

أصيب مستوطن بجروح وتضررت مركبات، إثر عمليتي رشق بالحجارة نفذها شبان فلسطينيون قرب مدينتي الخليل ورام الله، مساء اليوم الخميس.

وكمن الشبان الثائرون لمركبات المستوطنين المارة على شارع 60 بالقرب من مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي بلدتي حلحول وبيت أمر شمالي الخليل، ما نجم عن ذلك إصابة مستوطن، إثر اصطدام سيارته بحافلة في المكان.

كما تضررت مركبات مستوطنين جراء رشقها بالحجارة من شبان فلسطينيين قرب محطة وقود على "شارع 443" غرب رام الله، وهو شارع رئيسي يربط القدس ومستوطنات الضفة الغربية.

وتشهد أنحاء فلسطين تصاعدا في عمليات المقاومة، تشمل إطلاق الرصاص ورشق بالزجاجات الحارقة والحجارة، ردًّا على جرائمهم المتواصلة وعمليات التهويد والهدم والملاحقة للفلسطينيين.

ولقي 5 مستوطنين مصرعهم مساء الثلاثاء، في عملية إطلاق نار في منطقة ما يسمى (تل أبيب)، في الداخل الفلسطيني المحتل، نفذها الشهيد ضياء حمارشة من بلدة يعبد بجنين.

وقتل مستوطنان مساء الأحد الماضي، في عملية إطلاق نار بمدينة الخضيرة، شمال فلسطين المحتلة نفذها الشهيدان أيمن وخالد اغبارية من أم الفحم.

وفي 22 مارس، قُتل أربعة مستوطنين وأصيب آخرون في عملية طعن ودهس بمدينة بئر السبع نفذها الشهيد محمد أبو القيعان، من سكان بلدة “حورة” بالنقب.

المصدر / فلسطين أون لاين
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