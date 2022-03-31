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"أبو كويك" يحذر من تمادي الاحتلال ومستوطنيه في جرائمهم

31 مارس 2022 . الساعة 17:02 بتوقيت القدس
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القيادي في حركة حماس، حسين أبو كويك

حذر القيادي في حركة حماس، حسين أبو كويك، اليوم الخميس، من تمادي الاحتلال ومستوطنيه في جرائمهم، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى المزيد من العمليات البطولية.

وشدد أبو كويك في تصريح وصل "فلسطين أون لاين"، نسخة عنه، على أن شعبنا لا يقف صامتا أمام جرائمه المتواصلة منذ عشرات السنين.

وقال إن الاحتلال سينتظر المزيد من المقاومة والمواجهة، نتيجة تنكره لحقوق شعبنا ورفضه التعامل مع حق تقرير المصير كشعب فلسطيني يحيى على هذه الأرض كبقية شعوب العالم.

وتابع: "من حقنا أن نقرر مصيرنا، وأن نعيش بلا احتلال، وأن يعود اللاجئون إلى أرضهم، وأن ننعم بالوصول إلى المسجد الأقصى ومقدساتنا بلا استيطان ولا حواجز ولا مداهمات".

ونوه إلى "أن الإرهاب الصهيوني المستمر ضد شعبنا هو الدافع لدى الشباب بالقيام بالمزيد من العمليات البطولية".

وأضاف أبو كويك، أن الأيام القادمة حبلى ولا بد أن ينتظر عدونا المزيد من المفاجآت والرد من أبناء شعبنا، الذين يمتلكون ذخيرة حية من العقيدة والإيمان والاستشهاد والإحساس بالنصر القريب.

وتابع "نور الشهداء ما زال يتلألأ في سماء فلسطين الذي يعبر عن حضارة شعبنا وعقيدته وانتمائه للمسجد الأقصى".

وشدد على أن شعبنا يدافع عن نفسه وتاريخه وحقه ومقدساته، حيث يواصل الاحتلال جرائمه منذ عشرات السنين، مشيرا إلى تصعيد إرهابه في الآونة الأخيرة بتشكيل عصابات من المستوطنين للاعتداء على الأهالي والممتلكات.

ولقي 5 مستوطنين مصرعهم مساء الثلاثاء، في عملية إطلاق نار بمدينة (تل أبيب) المحتلة، نفذها الشهيد ضياء حمارشة من بلدة يعبد بجنين.

وتعد هذه العملية الثالثة خلال أسبوع، والثانية خلال 48 ساعة، حيث قتل مستوطنان مساء الأحد الماضي، في عملية إطلاق نار بمدينة الخضيرة، شمال فلسطين المحتلة نفذها الشهيدان أيمن وخالد اغبارية من أم الفحم.

وفي 22 مارس، قُتل أربعة مستوطنين وأصيب آخرون في عملية طعن ودهس بمدينة بئر السبع نفذها الشهيد محمد أبو القيعان، من سكان بلدة “حورة” بالنقب.

وتشهد أنحاء فلسطين تصاعدا في عمليات المقاومة، تشمل إطلاق الرصاص ورشق بالزجاجات الحارقة والحجارة، ردًّا على جرائمهم المتواصلة وعمليات التهويد والهدم والملاحقة للفلسطينيين

المصدر / فلسطين أون لاين
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