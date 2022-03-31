الاحتلال يُسجِّل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن تسجيل 12093 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، دون أن تسجل وفيات تأثرا بالفيروس، وذلك لليوم الثالث على التوالي، فيما لوحظ تواصل انخفاض معامل تناقل العدوى.

وأفادت الوزارة في بيانها، بأنه منذ منتصف الليل حتى الساعة التاسعة صباحا سجلت 1840 إصابة جديدة بكورونا، وبذلك ترتفع الإصابات النشطة إلى 74025 حالة نشطة، في وقت واصل معامل تناقل العدوى الانخفاض وبلغ 1.09.

ومع الانخفاض بالإصابة والعدوى، أظهرت الإحصاءات أن الإجمالي التراكمي لإصابات "كورونا" التي سجلت منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في البلاد منذ آذار/ مارس 2020، بلغ 3910917 إصابة، بينما الإجمالي التراكمي لوفيات "كورونا" بلغ 10485 حالة وفاة.

وفي ظل انخفاض المنحى الوبائي، يلاحظ الاستقرار في الإصابات التي بحاجة إلى تسرير، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 782 مصابا بينهم 265 مصابا بحالة خطيرة و124 بحالة خطيرة جدا، بينما تم ربط 102 بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 72 بالمتوسطة و443 مصابا بالخفيفة.

إلى ذلك، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى ومحطات الفحص المتنقلة بإجراء الفحوصات، حيث تم، أمس الأربعاء، أخذ 89088 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 17.09% منها موجبة.

ومع التراجع بالمنحى الوبائي، لوحظ الانخفاض بالمعدل الأسبوعي في إصابات ووفيات "كورونا"، حيث شخصت 91009 إصابات جديدة بكورونا بارتفاع بنسبة 17.7% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما شخصت 141 إصابة خطيرة، فيما أعلن عن وفاة 16 شخصا تأثرا بالفيروس بتراجع بنسبة 59% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

المصدر / فلسطين أون لاين