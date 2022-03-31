"الإفتاء" يدعو لشد الرحال إلى الأقصى خلال رمضان

دعا مجلس الإفتاء الأعلى، اليوم الخميس، الفلسطينيين إلى شد الرحال إلى مدينة القدس المحتلة بما فيها المسجد الأقصى، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال المجلس في بيان صحفي، "إن المسجد الأقصى بأمس الحاجة إلى تواجد أبناء شعبنا فيه في ظل ما يتعرض له من حملة احتلالية شرسة تستهدف وجوده وقدسيته ووحدته، والتي بلغت ذروتها مؤخرا، متمثلة في الاقتحامات الجماعية من قبل المستوطنين، ومحاولة إقامة الطقوس التلمودية فيه وعند بواباته".

وناشد التجار أن يبتعدوا عن الجشع واحتكار السلع ورفع الأسعار وبيع منتوجات المستوطنات والسلع الفاسدة، خاصة في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي يعيشه قطاع كبير من أبناء شعبنا، لا سيما مع تصاعد موجة الغلاء الناجمة عن أزمة وباء "كورونا"، والحرب في أوكرانيا.

المصدر / فلسطين أون لاين