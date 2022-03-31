أعلنت سكرتارية الأطر الطلابية، اليوم الخميس، عن ميثاق الشرف الطلابي، لمناهضة التطبيع ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد م. أمجد مزيد نائب رئيس الكتلة الإسلامية خلال مؤتمر صحفي، عقدته الأطر أمام برج شوا وحصري وسط مدينة غزة، أن التطبيع يشكل تهديداً استراتيجياً للقضية الفلسطينية ويسمح بتمدد الاحتلال إلى الدول العربية.

وأوضح أن حملات مناهضة التطبيع تعد أداة رئيسية يستخدمها الطلبة في كافة أنحاء العالم لمناصرة الشعب الفلسطيني.

ودعا مزيد الأطر الطلابية والمؤسسات التعليمية إلى المقاطعة الشاملة للاحتلال بكافة أشكاله الأكاديمية والثقافية والبحثية والرسمية.

وطالب الأطر الطلابية والمؤسسات التعليمية إلى مقاطعة المطبعين مع الاحتلال وتجريم سلوكهم التطبيعي ونبذه.

بدوره، أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر في كلمة ألقاها عن القوى الوطنية والإسلامية، على دعم هذه الخطوة التي تعزز من مقاطعة ومقاومة الاحتلال.

وقال مزهر في كلمة القوى خلال المؤتمر:" إن ميثاق الشرف بحاجة إلى حملات تعزز ثقافة المقاومة في مواجهة التطبيع وتوسيع مقاطعة الاحتلال، وتعزيز المفاهيم الوطنية".

وأضاف، أن العمل على مقاطعة الاحتلال لا يعني التخلي عن المقاومة بكافة أشكالها خاصة الكفاحية منها التي تعتبر أكثرها تأثيراً.

ودعا مزهر الأطر الطلابية إلى مراكمة جهودها لتصبح مهمة مقاطعة الاحتلال ومواجهة التطبيع وطنية يومية، مطالباً الجامعات بإطلاق حملات تهدف إلى مواجهة التطبيع على المستوى التعليمي والأكاديمي.

















المصدر / فلسطين أون لاين