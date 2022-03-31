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تقدم لها آلاف الخريجين الأسبوع الماضي

مرفق رابط.. التربية والتعليم بغزة تعلن نتائج امتحان الوظائف التعليمية

31 مارس 2022 . الساعة 12:15 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، ظهر اليوم الخميس، عن نتائج امتحان الوظائف التعليمية 2022 / 2023 والتي تقدم إليها آلاف الخريجين الأسبوع الماضي.

وأوضح مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة، رائد صالحية، في تصريح لوكالة الأنباء المحلية (صفا)، أن الإعلان عن نتائج امتحان التوظيف للمتقدمين للوظائف التعليمية تم عبر بوابة الدخول الموحد على موقع وزارة التربية والتعليم.

وذكر صالحية أن الإعلان سيتم عبر موقع الوزارة، من خلال رقم حساب خاص لكل خريج يدخله للاستعلام عن نتيجته.

ويمكن الاطلاع على نتائج اختبار الوظائف التعليمية 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط  اضغط هنا

وبيّن صالحية أنه سيتم إرسال رسائل نصية للناجحين لاستيفاء أوراقهم والمستندات المطلوبة -كلُ في مديريته- للاستعداد للمرحلة التالية (المقابلة الوجاهية)؛ تمهيدًا للمنافسة على الوظائف التي ستخصصها الوزارة للمعلمين الجدد.

ووفق تصريحات سابقة لمدير عام الشؤون الإدارية بوزارة التربية والتعليم "سيتم تحديد الأعداد التي ستدخل المقابلات، وفق شروط ومحددات معينة".

ويوم 23 مارس/ آذار الجاري تقدم 33900 خريجا لـ19 مبحثًا في امتحان الوظائف التعليمية، وكانوا موزعين على المديريات السبع بالقطاع بواقع 97 لجنة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#التربية والتعليم #وظائف للخريجين

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