"الشعبية": جرائم الاحتلال بحق شعبنا ستزيد العمليات الفدائية

قالت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين:" إن جرائم الاحتلال التي تزداد يومًا بعد يوم لن تنجح في وقف العمليات الفدائيّة، وأن عملية "بني براك" البطوليّة لن تكون الأخيرة منها طالما استمر الاحتلال بأرضنا وتغوّل على حقوق شعبنا".

ونعت "الشعبية"، في بيان لها صباح اليوم الخميس، الشهيدين سند أبو عطية ويزيد السعدي الذين ارتقيا خلال تصديهما لقوّةٍ صهيونيّة خاصّة اقتحمت مُخيّم جنين، متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى.

وباركت "الشعبية" عملية الطعن البطولية قرب بيت لحم التي أصيب فيها أحد المستوطنين.

وصباح اليوم، استشهد شابان فلسطينيان، وأصيب 15 آخرون، في اشتباكات مسلحة وقعت خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين، فيما استشهد شاب فلسطيني بعد تنفيذه عملية طعن قرب بيت لحم.

المصدر / فلسطين أون لاين