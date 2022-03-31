"حماس" تنعى الشهداء الثلاثة وتدعو لتصعيد المقاومة مع الاحتلال

زفت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " شهداء شعبنا الأبطال، الذين ارتقوا صباح اليوم الخميس، في الضفة الغربية، سائلًا الله الشفاء العاجل للجرحى.

وباركت حركة "حماس" في تصريح صحفي عملية الطعن البطولية في بيت لحم، واستبسال أبطال الشعب الفلسطيني في التصدّي لقوات الاحتلال في مخيم جنين.

وأكدت الحركة أنّ "الردّ على هذه الجريمة الصهيونية النكراء هو تصعيد المقاومة والمواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه، وليعلم هذا العدو المتغطرس أنّ دماء أبناء شعبنا ليست رخيصة، مشيرة إلى أن حماس على عهد الشهداء، ستواصل طريق المقاومة، ومقارعة الاحتلال، وحماية أبناء شعبنا، مهما كانت التضحيات".

وأشارت "حماس" إلى أنّ "جرائم الاحتلال المتواصلة تنذر بانفجار شامل، سيكون أقوى بأسًا وأشدّ إيلامًا، ينخرط فيه أبناء شعبنا في كلّ ربوع أرضنا المحتلة".

وشدت حركة "حماس" على أيادي أبطالنا المنتفضين في كلّ المدن والمخيمات، وفي القلب منها القدس، مؤكدةً استمرار التصدّي للاحتلال ومستوطنيه بكلّ الوسائل المتاحة حتى التحرير والعودة.

المصدر / فلسطين أون لاين