بلدية الاحتلال ترصد 241 مليون شيقل للاستيطان بالقدس المحتلة

وافقت لجنة المالية التابعة لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة، على سلسلة من المشاريع الاستيطانية والمكملة للاستيطان ورفاهية المستوطنين تحت عنوان "للنهوض بالاستيطان وتنميتها".

ووافقت اللجنة على رصد مبلغ قياسي 241 مليون شيكل لتوسيع الاستيطان في جبل أبو غنيم واضافة 560 وحدة استيطانية باتجاه الشرق نحو الحاجز العسكري "في مزمورية".

وقالت: إن لجنة التنظيم والبناء تقدمت بهذا المشروع مطلع الشهر الحالي كمقترح جرى بحثه واقراره في مرحلة قياسية وسريعة نظرًا للطلب الكبير على الاستيطان في تلك المنطقة القريبة من القدس والمرافق الحيوية.

وأوضحت أن هذه التوسعة لم تكن ضمن الاجندة إلا أنه جرى دمجها في مخطط مستوطنة جبل أبو غنيم "هارحوما" كإضافة ضرورية وعاجلة.

وأقرت لجنة المالية أيضًا موازنة ضخمة لصالح بناء ساحة انتظار السيارات على طريق بيغن في القسم الواقع بين تقاطع غولدا مئير وتقاطع جفعات شاؤول، لبناء مسار دراجات مخطط بالتوازي مع الطريق الجنوبي، وهو اتصال بسلسلة من مسارات الدراجات من منطقة Har Hotzvim الصناعية إلى محطة Navon.

وتمت الموافقة أمس، الأربعاء، على خطة العمل متعددة السنوات لبلدية الاحتلال لتيسير الوصول إلى المباني والأماكن العامة في جميع أنحاء القدس، بإجمالي حوالي 97 مليون شيكل، تم في إطارها المباني والأماكن العامة ( الملاعب والمجمعات الرياضية الحضرية) يمكن الوصول إليها ماديًا.

وستمتد الخطة على 4 سنوات، في عام 2022، ستبلغ ميزانية الخطة 23.5 مليون شيكل.

كما وافقت اللجنة على مبلغ 83 مليون شيكل لتطوير البنية التحتية للمواصلات وشوارع في المستوطنات الشمالية في القدس المحتلة.

ومن بين الشوارع التي سيتم تطويرها – الشارع الرابع في مستوطنة “بسغات زئيف”، شارع بار في مستوطنة التلة الفرنسية، الشارع الرئيسي في قصر المفوض.- جبل المكبر.

وقالت بلدية الاحتلال إن في نيتها تعزيز تخطيط وبناء الطرق في القدس الشرقية المحتلة بما في ذلك قرى واحياء أم طوبا، شعفاط، بيت حنينا ، رأس العمود وغيرها.

وأضافت البلدية أنه تمت الموافقة على 71 مليون شيكل لتطوير الحيز العام في مشروع مدخل المدينة، والذي سيتم من خلاله تطوير الفضاء العام عبر بوابات فصل المستوى في شارع شازار والشوارع المحيطة في مستوطنات رمات شاريت (كاديش لوز) وراموت.

وتمت الموافقة على 9 مليون شيكل لبناء غرف صفية في رياض الأطفال والمدارس في وتخصيص 12 فصلاً دراسيًا في مستوطنة راموت، وإنشاء مدرسة ابتدائية في مستوطنة جيلو، ورياض أطفال في راموت وروميما، وسيتم تطوير مشروع محور تل الذخيرة – بوابة نابلس ومتحف روكفلر وسيصبح موقعًا سياحيًا وتجاريًا جذابًا.

كما وافقت اللجنة على مبلغ 1 مليون شيكل لتحديث نظام الكمبيوتر في المؤسسات التعليمية، و 1.5 مليون شيكل لمسرح الوسط العربي في القدس الشرقية، و 480 ألف شيكل كنيس الجالية الأثيوبية في مستوطنة “نيفي يعقوب” و 990 ألف شيكل للتنفيذ.

المصدر / فلسطين أون لاين