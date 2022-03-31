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الأصوات التي تدينها خارجة عن الإجماع الفلسطيني"

بدران: العمليات الفدائية أثبتت عجز الاحتلال عن حماية نفسه

31 مارس 2022 . الساعة 10:12 بتوقيت القدس
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حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" (أرشيف)

أكد حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، أنّ العمليات الفدائية الأخيرة تثبت للجميع أنّ الاحتلال عاجز عن حماية نفسه رغم كلّ الإمكانات التي يمتلكها.

وقال بدران في بيانٍ مُقتضب: إنه "من الطبيعي أن يواجه شعبنا الاحتلال الذي يحتلُّ أرضنا منذ أكثر من 70 عامًا بكلّ ما لدينا من إمكانات وقدرات، مُبينًا أنه أمر ينسجم انسجامًا تامًّا مع القوانين الدولية التي تُعطي مجالًا لكلّ شعبٍ يعيش تحت الاحتلال بأن يقاومه".

وبيّن أنّ "ما تقوم به بعض الأنظمة من الهرولة نحوَ الاحتلال من خلال التطبيع في محاولة لاستخدامه للوصول إلى ورقة لأمريكا لحمايتها ستنعكس عليها".

وأوضح عضو المكتب السياسي أنّ هناك إجماعًا شعبيًّا في مناطق فلسطين كافة على تأييد المقاومة، مُشيرًا إلى أنّ كلّ الأصوات التي تُدين هذه العمليات هي أصواتٌ خارجةٌ عن الإجماع الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#بدران #عملية فدائية #مقاومة الاحتلال #الإجماع الفلسطيني

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