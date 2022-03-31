"القنبر" هداف "القدس والكرامة" مطلوب في 5 أندية عربية

غزة/ وائل الحلبي:

شهدت بطولة القدس والكرامة تألقاً لافتاً للمهاجم الفلسطيني شهاب القنبر لاعب جبل المكبر، وخاصة في مباراة فريقه أمام شباب رفح والتي فاز بها المكبر بخمسة أهداف لهدف، كان نصيب القنبر من ثلاثة أهداف "هاتريك".

هذا التألق جعل عدد من أندية الدوري الأردني تقدم طلبات رسمية للتعاقد معه، إلى جانب ناد مصري وآخر عراقي جميعهم عرضوا على القنبر الانتقال إليها، بعد انتهاء مسابقة دوري المحترفين بالضفة الغربية.

وكشف إيهاب أبو مرخية وكيل اللاعب أن ثلاثة أندية أردنية أرسلت خطابات رسمية لضم هداف بطولة القدس والكرامة، حيث تسعى أندية الوحدات والفيصلي وشباب إربد التعاقد مع جوهرة المكبر.

وأضاف أبو مرخية لـ:"فلسطين" أن ظهور القنبر المميز في البطولة جعل أحد الأندية المصرية العريقة الذي فضل عدم الكشف عن هويته للتقدم بعرض رسمي لضمه من خلال أحد وكلاء اللاعبين في مصر، إلى جانب نادي من الدوري العراقي.

وأوضح أبو مرخية أنه سيعقد اجتماعاً مع اللاعب بعد إنتهاء بطولة دوري المحترفين من أجل التشاور معه حول العروض المقدمة له من الأندية العربية.

وفي سياق منفصل أكد القنبر جاهزيته للمشاركة في معسكر المنتخب الوطني المقرر إقامته في شهر مايو القادم بمدينة إسطنبول التركية، بعد تعافيه من الأزمة التي عانى منها سابقاً "فوبيا ركوب الطائرات".

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني تواصل مع القنبر خلال الفترة الماضية من أجل اتمام جاهزيته للمشاركة في معسكر الفدائي تحضيراً لتصفيات كأس آسيا المقرر إقامتها في شهر يونيو القادم، حيث أبدى اللاعب جاهزيته الكاملة مطمئناً الجهاز الفني على حالته الصحية بعد التزامه في برنامج علاجي.