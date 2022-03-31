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محدث "النخالة" يُعلن الاستنفار العام لـ"سريا القدس" بعد اقتحام جنين

31 مارس 2022 . الساعة 09:44 بتوقيت القدس
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زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي (أرشيف)

أعلن زياد النخّالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، الاستنفار العام لسرايا القدس - الجناح العسكري للحركة- في كافّة أماكن تواجدهم.

وعزا النخالة في تصريح مُقتضبٍ، قراره إلى أنه جاء على ضوء اقتحام مخيم جنين من قِبل جيش قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم.

وأسفر اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين شمال الضفة المحتلة عن ارتقاء شهيدين وإصابة 15 مواطنًا بينهم 14 إصابة بالرصاص الحي، وإصابة بالاختناق بالغاز المُسيل للدموع.

وفي وقت لاحق، أعلن الناطق العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي في فلسطين "أبو حمزة" عن رفع الجهوزية الكاملة في صفوف مقاتلي السرايا بكافّة التشكيلات العسكرية.

جاء ذلك، عقبَ قرار الأمين العام النخالة بالاستنفار العام.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سرايا القدس #النخالة #النفير العام

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