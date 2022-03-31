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استشهاد الفدائي منفذ عملية الطعن في حافلة للمستوطنين صباح اليوم

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جنوب بيت لحم بالضفة الغربية

محدث استشهاد الفدائي منفذ عملية الطعن في حافلة للمستوطنين صباح اليوم

31 مارس 2022 . الساعة 09:36 بتوقيت القدس
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مكان الحادث

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، ارتقاء الشاب الفدائي نضال جمعة جعافرة (30 عامًا) بعد تنفيذه عملية طعن جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

وكانت مصادر إعلامية عبرية تتبع الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت أن الفدائي الفلسطيني الذي نفذ عملية طعن داخل حافلة بالقرب من مستوطنة (غوش عتصيون) في جبل الخليل إلى الجنوب مباشرة من القدس وبيت لحم، حالته حرجة.

وزعمت المصادر ذاتها، أن فدائياً فلسطينيياً نفذ عملية طعن داخل حافلة للمستوطنين، بواسطة مِفك، أسفرت عن إصابة مستوطن واحد بجراح متوسطة، وأربعة آخرين بالهلع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#عملية طعن #مستوطنة #إعلام الاحتلال

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