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محدث جنين.. شهيدان و5 إصابات بينها حالة خطيرة في مواجهات مع الاحتلال

31 مارس 2022 . الساعة 09:03 بتوقيت القدس
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الفتى سند أبو صابر

استشهد صباح اليوم الخميس، شاب وفتى وأصيب خمسة مواطنين آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة جنين ومخيمها، بينهم إصابة بحالة الخطر.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات معززة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، أصيب خلالها سبعة مواطنين بالرصاص.  

وأفادت وزارة الصحة برام الله، باستشهاد الشاب يزيد السعدي، والفتى سند أبو صابر(17 عاما)، فيما وصلت مستشفى ابن سينا في المدينة إصابة خطيرة وإصابة طفيفة، كما وصلت 3 إصابات بالرصاص الحي في الأطراف إلى مستشفى جنين الحكومي.

وأشارت الوزارة إلى أن الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال في محيط مستشفى جنين الحكومي دخل إلى قسم الطوارئ وأربك العمل بالمستشفى.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين، واعتقلت الشاب علي أنور مرزوق، كما اعتقلت الشاب إسلام بعجاوي من بلدة يعبد.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شهيد #جيش الاحتلال #مواجهات

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