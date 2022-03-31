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الاحتلال يستهدف الأراضي الزراعية شرق خان يونس

31 مارس 2022 . الساعة 08:55 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بنيران رشاشاتها الأراضي الزراعية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفتحت قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق خان يونس نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق المحافظة، محدثة حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق وشمال القطاع تستهدف بشكل يومي بنيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع أراضي المواطنين الزراعية وممتلكاتهم على طول الحدود.

ويضاف هذا الاعتداء إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لاحتواء العدوان الذي تم برعاية قطرية ومصرية يوم 31 آب/أغسطس 2020، والعدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأراضي الزراعية #الاحتلال الإسرائيلي

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