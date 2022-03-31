الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الخميس 31 مارس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس 31 مارس 2022، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي سلفيت: ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الزاوية غرب سلفيت، واعتقلت الشاب معاوية سفيان أبو ليلى (٢٧عاما)، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته.

وفي قلقيلية: اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، واعتقلت الشاب إيهاب جمال عودة، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

كما اقتحمت قرية النبي إلياس، واعتقلت الشاب مفيد عبد الله سليمان.

ومن الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين