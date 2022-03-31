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الطقس: أجواء غائمة جزئيًّا وجافّة والحرارة أعلى من معدلها السنوي

31 مارس 2022 . الساعة 08:13 بتوقيت القدس
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ميناء غزة (أرشيف)

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائمًا جزئيًّا جافًّا وحارًّا ويطرأ ارتفاعٌ آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

كما يكون الجو يوم غد الجمعة غائماً جزئياً جافا وحارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

كما تنبأت الأرصاد أن يكون الجو يوم السبت المقبل غائماً جزئياً جافا وحارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً وحارا نسبيا الى حار ويطرأ انخفاض ملوس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وارتفاع على نسبة الرطوبة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الطقس

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