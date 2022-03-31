الطقس: أجواء غائمة جزئيًّا وجافّة والحرارة أعلى من معدلها السنوي

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائمًا جزئيًّا جافًّا وحارًّا ويطرأ ارتفاعٌ آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

كما يكون الجو يوم غد الجمعة غائماً جزئياً جافا وحارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

كما تنبأت الأرصاد أن يكون الجو يوم السبت المقبل غائماً جزئياً جافا وحارا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً وحارا نسبيا الى حار ويطرأ انخفاض ملوس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وارتفاع على نسبة الرطوبة والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين