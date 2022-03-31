حماس تحذر من تداعيات اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

حذرت حركة حماس، في وقت مبكر من فجر اليوم الخميس، عضو كنيست الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، من اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية عن الخطوة الإستفزازية.

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم، في بيان صحفي، "إن سماح شرطة الاحتلال لعضو الكنيست المتطرف "إيتمار بن غافير" باقتحام المسجد الأقصى المبارك تعد خطوة استفزازية خطيرة".

وحذر برهوم، بن غفير من الاقتراب من المسجد الأقصى، كما حمل الاحتلال تداعيات ونتائج هذه الخطوة الاستفزازية.

وقررت شرطة الاحتلال، مساء أمس الأربعاء، السماح لـ "بن غفير"، باقتحام المسجد الأقصى اليوم الخميس.

المصدر / فلسطين أون لاين