المغرب.. تنديد شعبي بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

شارك العشرات من المغاربة، مساء اليوم الأربعاء، في وقفة تضامنية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، إحياء لذكرى يوم الأرض الفلسطيني، مرددين شعارات مناوئة للتطبيع مع (إسرائيل).

وجاءت الوقفة التضامنية مع القضية الفلسطينية استجابة للنداء الذي أطلقته مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بالمغرب..

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات من قبيل "الشعب يريد تجريم التطبيع" و"الشعب يريد إسقاط التطبيع"، و" لا ثم لا للتطبيع والهرولة"، و"إدانة شعبية للدولة المغربية".

وقال عبد القادر العلمي الكاتب العام لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، في بيان تلاه أمام الحاضرين، "نرى ونحن نخلد ذكرى يوم الأرض حكاما ينخرطون في الهرولة التطبيعية مع الكيان الصهيوني".

وأضاف: "الحكام العرب والمسلمون المطبعون يساهمون في الالتفاف على قضية فلسطين وذلك ضد إرادة الشعوب الرافضة لأي تعامل مع الكيان الإرهابي ضد الفلسطينيين".

وتابع العلمي: "ندين موقف الوزراء المشاركين في اجتماع النقب وعلى رأسهم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونعلن إدانتنا القوية لكل الخطوات التطبيعية مع العصابة الصهيونية".

واعتبر أن "التطبيع الذي انخرطت فيه عدة أنظمة عربية وإسلامية تخليا عن التزاماتها تجاه القضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة وطعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني المجاهد وتزكية للجرائم الصهيونية المرتكبة في حقه".

والإثنين، اختتم وزراء خارجية مصر والإمارات والبحرين والمغرب و(إسرائيل) والولايات المتحدة الأمريكية لقاءات لهم استمرت يومين في النقب، بإعلانهم استمرار تعزيز العلاقات المشتركة وإقامة "منتدى دائم بين الدول المشاركة".

وترفض هيئات وأحزاب مغربية هذا التطبيع، عبر عدد من الاحتجاجات والفعاليات المختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين